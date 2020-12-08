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Лукашенко може передати частину повноважень Всебілоруським народним зборам

Мінськ, Вівторок 08 грудня 2020 13:00
Лукашенко може передати частину повноважень Всебілоруським народним зборам
Фото: Олександр Лукашенко (flickr.com statephotos)
Автор: Андрій Козловський

Президент Білорусі Олександр Лукашенко може передати частину повноважень глави держави Всебілоруським народним зборам. Цей орган він запропонував зробити конституційною в країні.

Про це повідомляє БелТА.

"Всебілоруські народні збори треба зробити конституційним органом. Щоб був такий орган, який би контролював головні напрямки нашого розвитку", - сказав Лукашенко.

Він також додав, що порядок Всебілоруських народних зборів буде остаточно сформований після різдвяних свят. Сам захід пройде в кінці січня - початку лютого.

"Якщо ми знімаємо деякі обов'язки з президента, їх треба кудись передавати. В уряд і парламент ці повноваження не годяться... У нас є Всебілоруські народні збори. Тому деякі повноваження доведеться передати", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лукашенко не виключає своє відсторонення від влади. На його думку, для цього існує єдиний шлях.

Також він заявляв, що народ замкнулося на його повноваженнях і він готовий передати 70-80% своїх функцій іншим органам влади. Лукашенко підкреслив, що для цього не треба ламати конституцію".

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