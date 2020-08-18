Лукашенко нагородив силовиків медалями за бездоганну службу

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про нагородження за зразкове виконання службових обов'язків. Він нагородив медалями співробітників Міністерства внутрішніх справ.

Указ опубліковано на юридичному порталі.

На 25 сторінках документа перераховані правоохоронці, нагороджені медалями "За відмінну службу" першої, другої і третьої ступені.

Нагадаємо, в Білорусі вже 9 днів протестують проти діючої влади. В ході протестів силовики застосовували сльозогінний газ і світлошумові гранати. Були затримані тисячі людей.

Раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ Білорусі визнало, що в ході придушення акцій силовики відкривали стрілянину на ураження.

Крім того, білоруський президент Олександр Лукашенко в ході загальнонаціонального страйку в Білорусі пригрозив учасникам протестів силовими заходами.

Зазначимо, депутати Європарламенту оголосили Лукашенка персона нон грата в Євросоюзі.