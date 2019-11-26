ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Лукашенко сподівається на більш тісні зв'язки з Фінляндією та Швецією

Новини » В світі     26.11.2019 - 16:43
Лукашенко сподівається на більш тісні зв'язки з Фінляндією та Швецією
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Він також заявив про намір підписати ключові угоди з ЄС

У понеділок, 25 листопада, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна зацікавлена в налагодженні добросусідських зв'язків з Європейським союзом, зокрема зі Швецією і Фінляндією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EURACTIV.

Як відзначається, під час тристоронньої зустрічі з главами зовнішньополітичних відомств Швеції (Анн Лінде) і Фінляндії (Пекаа Хаавісто) Лукашенко підтвердив намір білоруської сторони підписати ключові угоди з ЄС щодо розширення співпраці.

Він також підкреслив, що Білорусь має багато спільного з країнами Північної Європи та що він сподівається на більш тісне співробітництво.

"Білорусь вкрай зацікавлена у вибудовуванні добросусідських відносин не тільки з Європейським союзом, але і вашими державами - Швецією та Фінляндією. Для нас ви є в певному сенсі зразком господарювання. Ми дуже схожі на ваші країни. У нас схожа економіка і, найголовніше, працьовиті, міцні люди... Я сподіваюся, що ви нам підкажете, в якому напрямку рухатися, насамперед в економіці", - цитує слова Лукашенка його прес-служба.

Нагадаємо, раніше Лукашенко повідомив, що у часи СРСР пророблялися варіанти приєднання Калінінградській області до Білорусі, проте в майбутньому міг би повторитися кримський сценарій.

Також РБК-Україна писало, що білоруський лідер пояснив, чому опозиція не увійшла у новий парламент Білорусі.

Лукашенко: Калінінград хотіли віддати Білорусі, але він міг повторити долю Криму Прем'єр Фінляндії назвав умову нормалізації відносин Росії та ЄС
Новини України Олександр ЛукашенкоЕвросоюзБілорусь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся