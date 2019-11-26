Лукашенко сподівається на більш тісні зв'язки з Фінляндією та Швецією

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Він також заявив про намір підписати ключові угоди з ЄС

У понеділок, 25 листопада, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна зацікавлена в налагодженні добросусідських зв'язків з Європейським союзом, зокрема зі Швецією і Фінляндією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EURACTIV.

Як відзначається, під час тристоронньої зустрічі з главами зовнішньополітичних відомств Швеції (Анн Лінде) і Фінляндії (Пекаа Хаавісто) Лукашенко підтвердив намір білоруської сторони підписати ключові угоди з ЄС щодо розширення співпраці.

Він також підкреслив, що Білорусь має багато спільного з країнами Північної Європи та що він сподівається на більш тісне співробітництво.

"Білорусь вкрай зацікавлена у вибудовуванні добросусідських відносин не тільки з Європейським союзом, але і вашими державами - Швецією та Фінляндією. Для нас ви є в певному сенсі зразком господарювання. Ми дуже схожі на ваші країни. У нас схожа економіка і, найголовніше, працьовиті, міцні люди... Я сподіваюся, що ви нам підкажете, в якому напрямку рухатися, насамперед в економіці", - цитує слова Лукашенка його прес-служба.

Нагадаємо, раніше Лукашенко повідомив, що у часи СРСР пророблялися варіанти приєднання Калінінградській області до Білорусі, проте в майбутньому міг би повторитися кримський сценарій.

Також РБК-Україна писало, що білоруський лідер пояснив, чому опозиція не увійшла у новий парламент Білорусі.