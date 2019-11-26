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Лукашенко надеется на более тесные связи с Финляндией и Швецией

Новости » В мире     26.11.2019 - 16:43
Лукашенко надеется на более тесные связи с Финляндией и Швецией
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Он также заявил о намерении подписать ключевые соглашения с ЕС

В понедельник, 25 ноября, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна заинтересована в налаживании добрососедских связей с Европейским союзом, в частности со Швецией и Финляндией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EURACTIV.

Как отмечается, во время трехсторонней встречи с главами внешнеполитических ведомств Швеции (Анн Линде) и Финляндии (Пекаа Хаависто) Лукашенко подтвердил намерение беларусской стороны подписать ключевые соглашения с ЕС по расширению сотрудничества.

Он также подчеркнул, что Беларусь имеет много общего со странами Северной Европы и что он надеется на более тесное сотрудничество.

"Беларусь крайне заинтересована в выстраивании взаимоуважительных, добрососедских отношений не только с Европейским союзом, но и вашими государствами - Швецией и Финляндией. Для нас вы являетесь в определенном смысле образцом хозяйствования. Мы очень похожи на ваши страны. У нас схожая экономика и, самое главное, трудолюбивые, крепкие люди... Я надеюсь, что вы нам подскажете, в каком направлении двигаться, прежде всего в экономике", - цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

Напомним, ранее Лукашенко сообщил, что во времена СССР прорабатывались варианты присоединения Калининградской области к Беларуси, однако в будущем мог бы повториться крымский сценарий.

Также РБК-Украина писало, что беларусский лидер объяснил, почему оппозиция не вошла в новый парламент Беларуси.

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