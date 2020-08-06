Лукашенко виключив створення єдиної держави з Росією

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що створити спільну з Росією державу вже не вийде. В першу чергу це не сприйняли б самі білоруси.

Про це він заявив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Лукашенко назвав "неможливим" відповідний союз двох країн.

"Якби навіть я погодився на об'єднання на найвигідніших умовах для Білорусі, білоруси це вже не сприймуть. Народ до цього не готовий і ніколи вже... Народ перезрів. Це було можливо 20-25 років тому, коли Радянський Союз розпався. Зараз - ні", - вважає президент.

Лукашенко також прокоментував інформацію про нібито пропозицію очолити парламент об'єднаної держави.

"Я ніколи б на це не погодився. Я завскладом не буду", - додав глава Білорусі.

Нагадаємо, раніше Лукашенко вже заявляв про неможливість приєднання Білорусі до Російської Федерації.

Він також стверджував, що питання об'єднання Білорусі і РФ повинні вирішувати народи двох країн.