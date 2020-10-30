В Україні відповіли на звинувачення у втручанні у внутрішні справи Білорусі

Фото: Василь Бондар (mfa.gov ua)

Заступник міністра закордонних справ України Василь Бондар відреагував на звинувачення Росії щодо втручання у внутрішні справи Білорусі. Він зазначив, що Україна ніколи не мала наміру цього робити на відміну від РФ.

Про це Василь Бондар написав на своїй сторінці в Facebook.

"Категорично відкидаємо інсинуації заступника міністра закордонних справ Росії Олега Сиромолотова, що начебто з території України "керували дестабілізацією ситуації в Білорусі". Україна ніколи не втручалася і не має наміру втручатися у внутрішні справи Білорусі, на відміну від Росії та її спецслужб", - повідомив Боднар.

Він також додав, що значна міра відповідальності за нинішню ситуацію в Білорусі лежить саме на Росії, яка намагається позбавити білоруський народ незалежності.

"Росія боїться демократичної України, боїться демократизації Білорусі, а тому постійно вдається до спроб дискредитації і маніпуляцій. Але намагання Росії посіяти розбрат між українським і білоруським народами заздалегідь приречені на поразку", - написав заступник міністра.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко пов'язав підсумки виборів в Україні з "втручанням" у справи Білорусі.

Також РБК-Україна повідомляло, що МЗС Білорусі виступив з заявою про недружні висловлювання українських чиновників щодо ситуації в країні.

Крім того, Україна висловила протест білоруській стороні у зв'язку з запрошенням "спікера парламенту" Криму на форум регіонів Білорусі та Російської Федерації.