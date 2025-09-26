Лукашенко хочет поставлять электроэнергию в оккупированные Россией регионы Украины

На встрече с Владимиром Путиным в Кремле Лукашенко заявил, что АЭС начнут строить в случае одобрения Москвы.

"Может быть, даже на востоке Беларуси с целью, если это будет необходимо, обеспечения электроэнергией районов, освобожденных Россией - Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая. Если в этом будет определенная необходимость. В связи с Запорожской станцией", - сказал Лукашенко.

При это Лукашенко использовал формулировку московской пропаганды на обозначения оккупированных регионов Украины, которая называет их "освобожденными".

По его словам, "Росатом" уже предложил варианты. "Я не хочу публично говорить о финансах. У нас есть варианты, я скажу вам об этом. Если будет решение, мы сразу начнем новый энергоблок или новую станцию ставить", - сказал он.

Путин ответил, что "финансирование - не проблема. Если есть потребитель, который возьмет электроэнергию и оплатит необходимый тариф, это совсем не проблема."