Лукашенко готовит чистку МИД: дипломатов заменят на "экономически эффективных", - разведка

Беларусь готовится к серьезным кадровым изменениям в системе внешней политики.

По информации разведки, в Минске впервые за последние четыре года собрали руководителей дипломатических миссий для масштабного совещания.

Причина - необходимость адаптировать внешнюю политику к новым условиям международной изоляции и экономического давления.

Диктатор Александр Лукашенко прямо заявил, что МИД должен приносить экономическую пользу.

"Экономика хромает, с экспортом проблемы", - признал он.

Согласно данным за январь-май 2025 года, общий экспорт товаров и услуг вырос всего на 0,4 % г/г, тогда как импорт прибавил 3,3 %.

Торговое сальдо ухудшилось до 770 млн долларов в минусе - это почти вчетверо хуже, чем годом ранее. Особенно упал экспорт товаров - минус 3,1 %, зато импорт вырос на 2 %.

Проблемы с поставками

Больше всего пострадало машиностроение: поставки в Россию тракторов, комбайнов и легковых авто упали на 320 млн долларов только за пять месяцев.

В этих условиях Лукашенко ставит перед дипломатами четкую задачу - искать рынки, договариваться, продвигать продукцию.

По оценке украинской разведки, в ближайшее время часть послов и консулов заменят на более "лояльных и управляемых".

Несмотря на курс на Россию, Минск не оставляет попыток наладить каналы коммуникации с Западом - в частности, путем спекуляций на теме освобождения политических заключенных в обмен на ослабление санкций.

Однако даже тесные отношения с Кремлем не спасают ситуацию. Белорусские удобрения, металл и сталь вытесняются с рынков ЕС, Африки и Азии - из-за вторичных санкций.