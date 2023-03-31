RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лукашенко готов попросить у Путина и стратегическое ядерное оружие: "если понадобится"

Фото: Александр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Режим Лукашенко готов договориться с главой Кремля Владимиром Путиным о размещении стратегического ядерного оружия в Беларуси. Если это понадобится Минску.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление диктатора Александра Лукашенко во время послания белорусскому народу и парламенту.

"Если нужно, в Беларусь будет введено и стратегическое ядерное оружие", - заявил Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси также сообщил, что якобы поручил немедленно восстановить в стране площадки, где раньше размещались ракетные комплексы "Тополь".

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении разместить ядерное оружие в Беларуси. Но речь шла о тактической и якобы об этом у него просил самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко.

Добавим, что мировые лидеры уже отреагировали на инициативу диктатора. В ЕС заявили, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.

Сам Лукашенко попытался объяснить, зачем ему ядерное оружие в Беларуси. Вроде бы ему захотелось "ядерки" из-за того, что в его стране готовится "государственный переворот" и Минск пытаются "втянуть в войну".

Детальнее о том, что стоит за заявлениями Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины - писало РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоБеларусьЯдерное оружиеЯдерная война