Лукашенко допустив закриття кордонів під Брестом і Гродно

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна може закрити кордони під Брестом і Гродно. За його словами, саме через це великі європейські країни не вводили санкції проти Білорусі і доручили це зробити країнам Балтії.

Про це повідомляє державне агентство "БелТА".

Він вважає, що країнам Балтії дали команду "фас".

"Більш досвідчені країни розуміють, що з Білоруссю не варто задиратися, адже вона може закрити кордони під Брестом і Гродно, і німецькі вантажі не зможуть так легко потрапити на Схід", - заявив він.

За його словами, країнам Балтії необхідно бути обережніше з Білоруссю, адже їх власні народи можуть сприйняти таке ставлення до сусідньої республіки неоднозначно.

Нагадаємо, країни Балтії припинять торгівлю електроенергією з Білоруссю.

Також РБК-Україна писало, що 31 серпня країни Балтії ввели санкції проти Олександра Лукашенка і ще 29 білоруських чиновників.

Також повідомлялося, що готує санкції проти Білорусі та Європейський союз.