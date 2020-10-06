Лукашенку дадуть піти, якщо він залишить Білорусь у спокої, - Тіхановська

Олександру Лукашенку дозволять піти без суду, якщо він залишить у спокої білоруський народ. При цьому дане питання ще потребує діалогу.

Про це на прес-конференції в Німеччині заявила білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська, передає її прес-служба.

За словами опозиціонерки, зараз багато протестувальників хочуть, щоб Лукашенка судили, однак більшість буде готова відпустити його.

"Я не можу пробачити його як особистість. Однак, як національний лідер, я повинна ухвалити рішення, яке вплине на історію країни. На цей рахунок є різні думки. Багато хто хоче, щоб його судили. Але я думаю, що більшість просто дадуть йому піти, якщо він залишить нас у спокої. Я вважаю, питання вимагає діалогу", - сказала Тіхановська.

Раніше РБК-Україна писало, що Тіхановська хоче зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити його підтримку Олександра Лукашенка. При цьому вона бачить Росію в якості посередника, разом з Францією і Німеччиною, для врегулювання ситуації в Білорусі.

До цього президент Франції Еммануель Макрон закликав Олександра Лукашенка добровільно піти з поста президента Білорусі.