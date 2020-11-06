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Лукашенко: Білорусі треба побудувати ще одну АЕС

Автор: РБК-Україна

Білорусі треба побудувати ще одну атомну електростанцію (АЕС). Це дозволить містам повністю перейти на електротранспорт та бути незалежними щодо вуглеводнів.

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Про це в ході відвідування мінського метро заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає БЕЛТА.

У зв'язку з цим він нагадав про Білоруську атомну станцію в Островці, перший енергоблок якої раніше включили до об'єднаної енергосистеми країни.

"Електроенергії буде достатньо. Наші протестуни плачуть, що нема куди її подіти. Слухайте, як нікуди дівати електроенергію? Нам ще треба одну таку станцію побудувати, щоб піти від залежності щодо вуглеводнів. Це щастя, подарунок", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, перший енергоблок Белаес було включено до енергосистеми Білорусі цього тижня.

Після цього Литва припинила імпорт електроенергії з Білорусі, оскільки вважає єдину АЕС у цій країні небезпечною. Цим рішенням Вільнюс перекрив доступ електроенергії з Білорусі та материкової Росії до литовського ринку, який, у свою чергу, є точкою входу для імпорту до інших країн Балтії - Латвії та Естонії.

Литва вважає за необхідне зупинити запуск АЕС, поки на ній не будуть забезпечені стандарти ядерної безпеки і природоохоронні вимоги. Крім того, БелАЕС оголошено загрозою національної безпеки.

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