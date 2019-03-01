Лукашенко: Білорусь не проти спільної валюти з Росією

Лукашенко підкреслив, що "це буде спільний рубль"

Беларусь не против введения общей валюты с Российской Федерацией. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Лукашенко отметил, что не против общей валюты с Россией, однако подчеркнул, что это не будет одна из существующих на сегодня валют.

"Конечно, это будет рубль, у вас (в России, - ред.), и у нас рубль. Это не будет ни российский, ни белорусский рубль. Это будет наш общий рубль", - сказал он.

При этом Лукашенко отметил, что не важно, где будет находиться эмиссионный центр.

"Не важно, где он будет, пусть будет в Питере - родина президента России, мой любимый город. Пусть там будет", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко не исключил общий с Россией ответ на появление ракет США в Украине.

"От этого никуда не денешься, если это произойдет. А хуже будет, если эти ракеты будут размещены на территории Украины. Поэтому мой ответ однозначный: я категорически против. Мы сторонники миролюбивой политики", - отметил он.

В феврале также стало известно, что Беларусь усилит охрану границы с Украиной.