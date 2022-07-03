Лукашенко "анонсував" нову "сутичку" за переділ світу і назвав місце

Лукашенко традиційно звинуватив Захід в бажанні "домінувати у світі" і бомбити тих, хто "підняв голову".

"Причина в зародженні нових відносин у світі, багатополярності. Сьогодні йде боротьба не тільки за наш пострадянський простір, його європейську частину, сьогодні розгорнулася боротьба за Середню Азію, де і наші колишні радянські республіки", - заявив він.

Він вказав, що після масових протестів у Казахстані на початку поточного року говорив про небезпеку дестабілізації ситуації в Узбекистані.

"Узбекистан почали качати. І сьогодні вже заявляють, що там іноземці доклали руку. Не підуть вони і від Казахстану. Там складна ситуація", - продовжив він.

Він також висловив думку, що Центральна Азія опинилася "між двох вогнів".

Раніше Лукашенко заявив, що країни колишнього СРСР повинні "зблизитися" з Білоруссю і Росією. За відмову від так званого об'єднання він пригрозив "втратою суверенітету".

До цього Керівник білоруського режиму закликав Кремль "бути готовими" до використання ядерної зброї.