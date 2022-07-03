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Лукашенко "анонсував" нову "сутичку" за переділ світу і назвав місце

Фото: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко "прогнозує", що наступна сутичка в боротьбі за переділ світу відбудеться в Центральній Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Лукашенко традиційно звинуватив Захід в бажанні "домінувати у світі" і бомбити тих, хто "підняв голову".

"Причина в зародженні нових відносин у світі, багатополярності. Сьогодні йде боротьба не тільки за наш пострадянський простір, його європейську частину, сьогодні розгорнулася боротьба за Середню Азію, де і наші колишні радянські республіки", - заявив він.

Він вказав, що після масових протестів у Казахстані на початку поточного року говорив про небезпеку дестабілізації ситуації в Узбекистані.

"Узбекистан почали качати. І сьогодні вже заявляють, що там іноземці доклали руку. Не підуть вони і від Казахстану. Там складна ситуація", - продовжив він.

Він також висловив думку, що Центральна Азія опинилася "між двох вогнів".

Раніше Лукашенко заявив, що країни колишнього СРСР повинні "зблизитися" з Білоруссю і Росією. За відмову від так званого об'єднання він пригрозив "втратою суверенітету".

До цього Керівник білоруського режиму закликав Кремль "бути готовими" до використання ядерної зброї.

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Олександр Лукашенко