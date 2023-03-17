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Хотят искать диверсантов: Беларусь сформировала спецподразделение "Беркут"

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Пятница 17 марта 2023 14:59
Хотят искать диверсантов: Беларусь сформировала спецподразделение "Беркут" Фото: Николай Карпенков (белСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

Беларусь сформировала во внутренних войсках "Беркут" и еще нескольких новых спецподразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий командующего внутренними войсками МВД Беларуси Николая Карпенкова изданию "СБ. Беларусь сегодня".

Он отметил, что после формирования отрядов "Рысь", "Смерч" и "Честь" в в/ч 3214 также комплектуют подразделение "Беркут".

"Заканчивается его укомплектование, на контрактную службу сюда приходят военнослужащие, завершающие этой весной срочную военную службу в бригаде спецназа", - сказал Карпенков.

Он заявил, что первостепенной задачей "Беркута" является борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями.

Так, Беларусь хочет создать силы быстрого реагирования из подразделений спецназначения и действовать мобильными подразделениями.

"Мы создали во всех наших бригадах и отдельных батальонах по всей стране три роты специального назначения и 12 взводов спецназначения. Провели сборы, боевое слаживание. Кроме того, планируется формирование за счет перераспределения наших ресурсов еще трех подразделений специального назначения - в Гомеле, Гродно и Бресте", - добавил Карпенков.

Напомним, ранее в Беларуси заявили о намерении провести плановый призыв военнообязанных на военные сборы.

Кроме того, лидер белорусского режима Александр Лукашенко объявил о призыве офицеров запаса на военную службу.

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