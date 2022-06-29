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Лукаку оформив повернення в "Інтер"

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Мілан, Середа 29 червня 2022 21:44
Лукаку оформив повернення в "Інтер" Фото: Ромелу Лукаку та Стівен Чжан (twitter.com/Inter)
Автор: Антон Федорців

Міланський "Інтер" закрив перехід форварда лондонського "Челсі" Ромелу Лукаку на правах оренди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

Бельгійський нападник повернувся на "Джузеппе Меацца". Міланці орендували гренадера на прийдешній сезон.

Тимчасове повернення Лукаку в "Інтер", за даними інсайдера Фабріціо Романо, коштуватиме "нерадзуррі" орієнтовно 8 млн євро. Окрім того, бомбардир погодився на зменшення зарплати до 8 млн у євровалюті "чистими" (замість близько 11,5 млн у "Челсі").

Лише минулого літа Лукаку змінив "Інтер" на "Челсі" за 113 млн євро. Проте, повністю розкритися на "Стемфорд Брідж" так і не зумів, провівши 44 матчі (15 голів_ в усіх турнірах.

У складі "Інтера" Ромелу Лукаку загалом провів 95 поєдинків, у яких забив 64 м'ячі. Раніше форвард також захищав кольори "Манчестер Юнайтед", "Евертона", "Вест Бромвіча" та "Андерлехта".

До слова, італійська Серія А запровадила "золотий" матч для визначення чемпіона.

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