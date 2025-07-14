Лука Модрич перешел в "Милан": детали трансфера

Контракт на один год

Лука Модрич подписал с "Миланом" контракт, рассчитанный до 30 июня 2026 года, с возможностью продления еще на один год - до 30 июня 2027 года.

Это решение стало кульминацией месяцев спекуляций относительно того, где продолжит свою карьеру один из величайших плеймейкеров современности.

Величие Модрича в "Реале"

39-летний футболист Лука Модрич провел в составе "Реала" 13 незабываемых сезонов, превратившись в настоящий символ эпохи. За это время он сыграл в 597 матчах и забил 43 гола, но его вклад в игру команды измеряется не только статистикой. Его видение поля, невероятные передачи, способность контролировать темп игры и лидерские качества сделали его незаменимым.

Модрич стал самым успешным игроком "Реала" за всю историю клуба по количеству выигранных трофеев.

Кроме клубных достижений, Модрич является иконой хорватского футбола, выведя сборную в финал Чемпионата мира 2018 года и завоевав "Золотой мяч" в том же году - награду, которая прервала многолетнее первенство Лионеля Месси и Криштиану Роналду.