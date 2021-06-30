RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Луганську область за місяць відправили понад 60 тонн "гуманітарки"

Автор: Марія Кучерявець

Жителям Луганської області за місяць доправили 61 тонну гуманітарного вантажу. Сьогодні через КПВВ "Щастя" до тимчасово окупованої території проїхали ще дві вантажівки від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

За інформацією прикордонників, сьогодні, 30 червня фури перевозили медичні препарати та інструменти для ін'єкцій. Так, загальна вага гуманітарної допомоги склала близько 5 тонн.

У прес-службі зазначають, що це вже третій гуманітарний вантаж, який перетнув лінію розмежування цього місяця.

Прикордонники додають, що рух для громадян цим дорожнім коридором і досі залишається заблокований окупаційними військами.

Раніше стало відомо, що на окуповані території Донбасу відправилися 14 вантажівок гуманітарної допомоги.

Також у червні на окуповану частину Донецької та Луганської області було доставлено гуманітарний вантаж загальною вагою 56,63 тонни.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськГуманітарна допомога