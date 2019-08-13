У Львівській області пенсіонер збирав розвіддані для спецслужб РФ

Фото: пенсіонер-шпигун (ssu.gov.ua)

Пенсіонеру загрожує тюремний термін від 10 до 15 років

У Львівській області Служба безпеки України затримала пенсіонера, який передавав розвіддані спецслужбам Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Затриманим виявився військовий пенсіонер, керівник однієї з громадських організацій. За інформацією СБУ, чоловік був завербований спецслужбами РФ ще в 2014 році. Розвіддані чоловік передавав російському розвіднику, який працював під дипломатичним прикриттям у генконсульстві РФ у Львові.

"За завданням російських кураторів він збирав розвідувальну інформацію про політичних і громадських діячів, підрозділах ЗС України, спецслужбах і правоохоронних органів, а також іноземних військових інструкторів в західному регіоні країни", - повідомляють в СБУ.

Матеріали справи направлені в суд. Пенсіонера, відповідно до ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України, звинувачують у держзраді. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Російського дипломата, якому передавалися дані, оголошено "persona non grata". Він вже залишив територію України.

Нагадаємо, на початку весни РБК-Україна повідомляло, що лідера "Нацкорпуса "Азов-Крим" підозрюють в шпигунстві для Росії.