У Луганській області затримали бойовика "ЛНР"

В Луганській області на одному з блокпостів поліція затримала бойовика "Луганської народної республіки", який брав участь у бойових діях проти українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Повідомляється, що 48-річний житель міста Ровеньки був затриманий під час того, як він намагався потрапити на підконтрольну Україні територію для заміни паспорта.

"Він у квітні 2014 року увійшов до складу місцевого збройного угруповання і озброєний карабіном деякий проміжок часу брав участь у патрулюванні смт. Ясиновський р. Ровеньки", - повідомили в поліції.

Правоохоронці відзначили, що в даний час чоловік співпрацює зі слідчими в рамках відкритого за даним фактом кримінального провадження за статтею 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контррозвідники Служби безпеки України викрили спробу вербування чиновниці в Луганській області бойовиками "ЛНР" під час відвідування тимчасово окупованій території. Представники "спецслужб" бойовиків намагалися втягнути жінку у антидержавну діяльність.

Також РБК-Україна писало, що у Донецькій області співробітники СБУ виявили та блокували механізм незаконної легалізації в Україні громадян Росії і бойовиків так званої "ДНР".