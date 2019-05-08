У Луганській області затримали бойовика "ЛНР"

У Луганській області під час несення служби з охорони громадського порядку і безпеки в селищі Мілове бійці батальйону "Луганськ-1" виявили та затримали бойовика так званої "ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції.

За поліцейськими базами даних, він бере участь у незаконних збройних формуваннях.

"Проведеними першочерговими слідчо-оперативними заходами було встановлено, що в 2016 році з-за важкого матеріального становища чоловік вступив до лав "народної міліції" так званої "ЛНР" в місті Кришталевий", - йдеться в повідомленні.

За словами чоловіка, пропрацювавши десять днів водієм господарського взводу, він покинув лави бойовиків через атмосферу суцільного алкоголізму в підрозділі.

Зараз затриманого передано до Управління Служби безпеки України в Луганській області для проведення подальшої перевірки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на блокпосту "Петропавлівка" Станично-Луганського району Луганської області бійці батальйону "Луганськ-1" затримали бойовика розвідувального взводу "ЛНР". Затримання відбулося під час перевірки документів пасажирів автобуса, серед яких перебував 46-річний чоловік, який був у базі даних, як особа, яка бере участь у незаконних збройних формуваннях.

Крім того, українські військові затримали ще одного бойовика з 100-ї окремої мотострілкової бригади збройних формувань Російської Федерації. За даними штабу, житель Донецька проходив службу в 1 АК окупаційних військ.