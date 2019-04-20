В Луганській області затримали бойовика "ЛНР"

На блокпосту "Петропавлівка" Станично-Луганського району Луганської області бійці батальйону патрульної служби особливого призначення "Луганськ-1" затримали бойовика розвідувального взводу "ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що затримання відбулось під час перевірки документів пасажирів автобусу, серед яких знаходився 46-річний чоловік, який був у базі даних, як особа, що бере участь у незаконних збройних формуваннях.

"Проведеними першочерговими слідчо-оперативними заходами було встановлено, що чоловік у період з березня по червень 2015 року проходив службу в розвідувальному взводі "полчення", що знаходилось під керівництвом Конкіна О.Г. та дислокувався у місті Ровеньки Луганської області", - повідомили правоохоронці.

В даний час затриманого бойовика було передано до Управління СБУ в Луганській області для проведення подальших перевірок.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на кордоні з Кримом затримали колишнього бійця батальйону Гіві. На контрольному пункті в'їзду-виїзду "Чонгар" прикордонники викрили особу, яка проходила службу у збройному формуванні під керівництвом ліквідованого бойовика Михайла Толстих (Гіві).