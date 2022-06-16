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В Луганській області вибухнув російський склад боєприпасів

Ілюстративне фото: на Луганщині вибухнув російський склад боєприпасів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В окупованому Хрустальному Луганській області вибухнув склад боєприпасів. Після цього почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ріа-Мелітополь".

Зазначається, що місцеві жителі почули низку вибухів. Пізніше вони почали публікувати відео, на яких зображено сильну пожежу.

У російських ЗМІ з'явилася інформація, що горить місцевий завод, на якому знаходились боєприпаси.

Варто зауважити, що місто Хрустальне перебуває під окупацією росіян ще з 2014 року.

Нагадаємо, 12 червня стало відомо, що українські військові знищили склад боєприпасів та 18 російських загарбників на Сході.

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