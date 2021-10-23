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У Луганській області виявили схрон з боєприпасами

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У Луганській області виявили схрон з боєприпасами, Субота 23 жовтня 2021 13:23
У Луганській області виявили схрон з боєприпасами Фото: У Луганській області виявили схрон з боєприпасами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У закинутій будівлі на околиці одного з міст Луганської області виявили схрон з боєприпасами. Схрон виявлено в рамках проведення контрдиверсійних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.

За даним прес-служби, операцію провела міжвідомча група у складі представників Держприкордонслужби, Нацгвардії, Нацполіції та СБУ.

В ході обшуку правоохоронці виявили близько 386 набоїв до стрілецької зброї різного калібру, 2 постріли для підствольного гранатомета та 1 ручну гранату. Засоби ураження вилучені для їх подальшої ліквідації.

По даному факту Нацполіцією внесено відомості до єдиного обліку за ст. 263 ККУ "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Тривають відповідні кримінально-процесуальні заходи.

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