Під Києвом затримали росіянина, що втік у Борисполі

Фото: росіянин, який втік з-під варти (kv.npu.gov.ua)

Росіянина після втечі в Борисполі затримали у Василькові

У Василькові Київської області затримали россиянина, який втік при доставці до ізолятора тимчасового утримання. Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Київської області у Facebook.

Повідомляється, що 51-річного чоловіка затримали спочатку прикордонники на території аеропорту "Бориспіль". До суду він повинен був знаходитися в ізоляторі тимчасового утримання, проте втік на шляху до СІЗО.

"Вже о 10:00, менш ніж через три години, утікач був затриманий в місті Васильків білоцерківськими ТОРівцями і працівниками полку поліції особливого призначення. Чоловіка доставили до Васильківського відділку поліції для встановлення всіх обставин справи", - додали в поліції.

Фото: затриманий (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

Нагадаємо, в жовтні в Дніпропетровській області ув'язнений убив одного з військовослужбовців, який його конвоював. За даними Національної гвардії, засуджений до довічного ув'язнення напав на конвоїра, щоб втекти. В результаті інциденту один з військовослужбовців отримав смертельне поранення.