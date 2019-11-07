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Під Києвом затримали росіянина, що втік у Борисполі

Новини » Надзвичайні події     07.11.2019 - 14:03
Під Києвом затримали росіянина, що втік у Борисполі
Фото: росіянин, який втік з-під варти (kv.npu.gov.ua)

Росіянина після втечі в Борисполі затримали у Василькові

У Василькові Київської області затримали россиянина, який втік при доставці до ізолятора тимчасового утримання. Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Київської області у Facebook.

Повідомляється, що 51-річного чоловіка затримали спочатку прикордонники на території аеропорту "Бориспіль". До суду він повинен був знаходитися в ізоляторі тимчасового утримання, проте втік на шляху до СІЗО.

"Вже о 10:00, менш ніж через три години, утікач був затриманий в місті Васильків білоцерківськими ТОРівцями і працівниками полку поліції особливого призначення. Чоловіка доставили до Васильківського відділку поліції для встановлення всіх обставин справи", - додали в поліції.

Під Києвом затримали росіянина, що втік у Борисполі

Фото: затриманий (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

Нагадаємо, в жовтні в Дніпропетровській області ув'язнений убив одного з військовослужбовців, який його конвоював. За даними Національної гвардії, засуджений до довічного ув'язнення напав на конвоїра, щоб втекти. В результаті інциденту один з військовослужбовців отримав смертельне поранення.

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