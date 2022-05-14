Війська РФ вчергове збираються переправитися через Сіверський Донець, - Гайдай
Російські військові вчергове планують переправитися через річку Сіверський Донець в Білогорівці. Саме в цій точці ЗСУ вже знищували понтонну переправу з великою кількістю техніки окупантів декілька днів тому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Скоро підтягнеться "свіжачок". 2,5 тисячі одиниць важкої техніки вже йдуть в наш бік з раніше окупованих територій. Чекаємо чергову "підводну" серію у Білогорівці", - розповів Гайдай.
Також він додав, що до цього форсувати річку Сіверський Донець відмовився цілий батальйон російських військ.
Раніше ми повідомляли, що Білогорівка Луганської області стала новою "Чорнобаївкою", оскільки українські військові вчергове знищили понтонні переправи російських військ через Сіверський Донець і розбили багато ворожої техніки.
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