Війська РФ вчергове збираються переправитися через Сіверський Донець, - Гайдай

Російські військові вчергове планують переправитися через річку Сіверський Донець в Білогорівці. Саме в цій точці ЗСУ вже знищували понтонну переправу з великою кількістю техніки окупантів декілька днів тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая .

"Скоро підтягнеться "свіжачок". 2,5 тисячі одиниць важкої техніки вже йдуть в наш бік з раніше окупованих територій. Чекаємо чергову "підводну" серію у Білогорівці", - розповів Гайдай.

Також він додав, що до цього форсувати річку Сіверський Донець відмовився цілий батальйон російських військ.