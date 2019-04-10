У Луганській області відновлено українське аналогове мовлення

Виконуючий обов'язки голови Луганської обласної державної адміністрації Сергій Філь заявив про відновлення аналогового мовлення в області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Facebook.

Мовлення відновлено як на підконтрольній, так і непідконтрольною її частини.

"Питання відновлення української мовлення вирішено! Наші звернення до президента України Петро Порошенко, уряду та Генеральної прокуратури були почуті. Теле - і радіосигналу в аналоговому форматі вже доступний глядачам і слухачам всієї Луганщини, в тому числі й окупованої частини", - написав Філь.

За його словами, проти України "ведеться не тільки неоголошена гібридна війна країни-агресора, але і інформаційна війна за душі, серця і думки українців".

Він закликав максимально пильно захищати наш інформаційний простір і реагувати на такі випадки.

Нагадаємо, у Сумській області на кордоні з Росією за тиждень до виборів 2019 відключили українські телеканали.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що аналогове телемовлення відключили 31 серпня 2018 по всій Україні.