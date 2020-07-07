У Луганській області збільшилася кількість жертв лісових пожеж

Кількість загиблих внаслідок масштабних лісових пожеж у Луганській області зросла. Загинули ще чотири місцевих жителі.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Таким чином, кількість жертв трагедії збільшилася до 5. Ще 9 осіб госпіталізували до лікарні з опіками та отруєнням чадним газом.

За інформацією ДСНС в Луганській області, три людини загинули в ДТП, коли виїжджали з селища Смолянинове. Ще один місцевий житель загинув у вогні.

Фото: лісові пожежі в Луганській області (sd.ua)

Нагадаємо, лісові пожежі в Луганській області спалахнули сьогодні з новою силою через спеку та сильний вітер.

До обіду вогонь перекинувся на сусідні села, пожежа знищила близько 100 будинків.