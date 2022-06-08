Родичі просять вивезти сєвєродончан із міста, але евакуація неможлива, - Гайдай

Сьогодні з Луганської області евакуйовано 40 людей. 34 з Лисичанська та шість з Врубівки. А ось із Сєвєродонецька наразі евакуація неможлива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая .

"На жаль, коли виїзд ще був, бажаючих евакуюватися було не так багато. У громаді нині залишається до 15 тисяч мешканців", - сказав голова Луганської ОВА.

Він додав, що родичі сєвєродончан просять про евакуацію містян, проте з обласного центру вона наразі неможлива. Бої тривають всередині міста.

"Сьогодні знову відбулася "тиха" евакуація. Охочих виїжджати більшає з кожним днем, як і збільшується кількість обстрілів вільних населених пунктів області. Гумвантажі завезено", - заявив Гайдай.

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна Сергій Гайдай розповів хто наразі контролює Сєвєродонецьк, чому мешканці Луганщини відмовляються від евакуації та про плани загарбників.

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