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Родичі просять вивезти сєвєродончан із міста, але евакуація неможлива, - Гайдай

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Україна, Середа 08 червня 2022 18:11
Родичі просять вивезти сєвєродончан із міста, але евакуація неможлива, - Гайдай Фото: Сергій Гайдай (Telegram)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сьогодні з Луганської області евакуйовано 40 людей. 34 з Лисичанська та шість з Врубівки. А ось із Сєвєродонецька наразі евакуація неможлива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Сьогодні знову відбулася "тиха" евакуація. Охочих виїжджати більшає з кожним днем, як і збільшується кількість обстрілів вільних населених пунктів області. Гумвантажі завезено", - заявив Гайдай.

Він додав, що родичі сєвєродончан просять про евакуацію містян, проте з обласного центру вона наразі неможлива. Бої тривають всередині міста.

"На жаль, коли виїзд ще був, бажаючих евакуюватися було не так багато. У громаді нині залишається до 15 тисяч мешканців", - сказав голова Луганської ОВА.Родичі просять вивезти сєвєродончан із міста, але евакуація неможлива, - Гайдай

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна Сергій Гайдай розповів хто наразі контролює Сєвєродонецьк, чому мешканці Луганщини відмовляються від евакуації та про плани загарбників.

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