Припис внесено стосовно начальника управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло припис голові Луганської ОДА - керівнику обласної військово-цивільної адміністрації Юрію Гарбузу стосовно начальника управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області ОДА Юрія Бережного. Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Припис голові Луганської ОДА - керівнику обласної військово-цивільної адміністрації Юрію Гарбузу внесено стосовно начальника управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області ОДА Юрія Бережного, який після передачі в управління належних йому корпоративних прав не надав Національному агентству нотаріально засвідчену копію укладеного договору, що є порушенням вимог частини п’ятої статті 36 Закону", - сказано у повідомленні.

Так, агентство вимагає вжити заходів щодо усунення посадовцем ОДА вказаного порушення та розглянути питання про притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Крім того, внесено припис голові правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Сергію Комнатному стосовно директора Одеського регіонального управління Держмолодьжитла Олега Аністратенка. Встановлено, що Аністратенко мав потенційний конфлікт інтересів, зумовлений особистою майновою зацікавленістю при виконанні договору оренди його власного автотранспортного засобу установою, директором якої він є.

Також у зв’язку з порушенням вимог частини четвертої статті 12 закону внесено приписи керівникам Бережанської РДА Тернопільської області Ігорю Гринкевичу, Олешківської РДА Херсонської області Олені Кравченко-Скалозуб та керівнику Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України Володимиру Гриценку.

"Йдеться про невиконання законних вимог Національного агентства і ненадання райдержадміністраціями запитуваної Національним агентством інформації та документів, а також надання такої інформації науково-навчальним центром з порушенням строку та не в повному обсязі", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, НАЗК внесло припис директору Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артему Ситнику за невиконання законних вимог агентства посадовими особами бюро.