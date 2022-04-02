Через обстріли окупантів у Луганській області пошкоджено 27 житлових будинків, - голова ОДА
Протягом доби окупанти продовжували обстрілювати Луганську область. Постраждали міста Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Гірське, а також населені пункти Березове і Тошківка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.
За його словами, в цих місцях російські військові пошкодили або зруйнували 31 об'єкт, серед яких 27 житлових будинків, будівля комунальної служби в Сєвєродонецьку, та інші об'єкти інфраструктури.
"Вночі 2 квітня росіяни знову відкрили вогонь по Лисичанську, що призвело до пошкодження п'яти будинків. Ще два загоряння житла сталися в Тошківці. Кількість жертв встановлюється", - заявив Гайдай.
Російські військові знову обстріляли Луганську область (фото: t.me/luhanskaVTSA)
Він також зазначив, що співробітники ДСНС врятували семеро людей, один житель Рубіжного поранений.
За словами Гайдая, протягом доби успішно відбито 9 атак ворога. Українські захисники знищили 8 танків, 44 одиниці броньованої та 16 одиниць автомобільної техніки, а також 10 артилерійських систем противника.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі над Донбасом збили три ворожі безпілотники.
Нагадаємо, Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на сьогодні, 2 квітня.
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