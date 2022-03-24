RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Луганській області зник журналіст зі Львова

У Луганській області зник львівський журналіст (facebook.com/ruslan.orudgev)
Автор: Тетяна Самарук

У Луганській області зник львівський журналіст, АТОвець Руслан Оруджев. Зазначається, що з 18 березня він вважається офіційно зниклим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook дружини Ольги Оруджевої.

Повідомляється, що чоловік пішов захищати Україну від агресора і вже тривалий час від нього немає звісток.

"З 18 березня Руслан офіційно рахується безвісти зниклим. Серед 200 його не знайдено. Благаю допомоги у всіх хто може долучитися до пошуку, або ж може поділитися контактами хто може в цьому допомогти. Молимося і віримо що він живий", - написала Ольга.

Також жінка зазначила, що Руслан Оруджев перебував в районі Попасної Луганської області.

У Луганській області зник львівський журналіст (facebook.com/ruslan.orudgev)

Раніше ми повідомляли, що у Києві загинула журналістка опозиційного російського видання The Insider.

Також ми писали, що у Мелітополі окупанти викрали п'ять журналістів "Местных вестей".

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськВійна в УкраїніВторгнення Росії до України