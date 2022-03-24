У Луганській області зник журналіст зі Львова

Повідомляється, що чоловік пішов захищати Україну від агресора і вже тривалий час від нього немає звісток.

"З 18 березня Руслан офіційно рахується безвісти зниклим. Серед 200 його не знайдено. Благаю допомоги у всіх хто може долучитися до пошуку, або ж може поділитися контактами хто може в цьому допомогти. Молимося і віримо що він живий", - написала Ольга.

Також жінка зазначила, що Руслан Оруджев перебував в районі Попасної Луганської області.

У Луганській області зник львівський журналіст (facebook.com/ruslan.orudgev)