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СБУ викрила спробу втручання в систему зв'язку військової частини

Чернігівська область, Середа 22 липня 2020 15:58
СБУ викрила спробу втручання в систему зв'язку військової частини
Фото: СБУ (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Це могло завдати шкоди процесу обробки інформації, яка передається у військовій радіомережі

Служба безпеки України викрила спробу втручання в систему зв'язку військової частини, дислокованої в Чернігівській області. Провайдер намагався використовувати частоту передачі, призначену для військового підрозділу.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Представники комерційної структури у сфері надання інтернет-послуг встановили поблизу військового об'єкта радіоелектронне обладнання, яке експлуатувалося з порушенням правил використання радіочастот. При цьому провайдер намагався використовувати частоту передачі, призначену для військового підрозділу", - йдеться в повідомленні.

За даними силовиків, це могло завдати шкоди процесу обробки інформації, яка передається у військовій радіомережі.

"Також несанкціоноване встановлення комерційного обладнання ставило під загрозу роботу системи радіоперешкод для протидиверсійної та антитерористичної протидії, зокрема безпілотним літальним апаратам", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці демонтували та вилучили обладнання, комп'ютерну техніку та електронні носії інформації, які фігуранти використовували в незаконній діяльності.

Відкрито справу за ч. 2 ст. 361 (незаконне втручання в роботу комп'ютерів, систем та комп'ютерних мереж) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі особи, причетні до правопорушення.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала колишнього силовика, якого бойовики звинуватили у вбивстві Захарченко.

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