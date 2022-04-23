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У Луганській області окупанти знеструмили насосні станції. Без води залишилися три міста

Фото: у Луганській області без води залишилися три міста (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в результаті обстрілів знеструмили насосні станції у Луганській області. Без води залишилися три міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, ворожий снаряд влучив у трансформаторну підстанцію. Через це знеструмлені насосні станції, які подають воду до центральних районів Лисичанська, а також до міст Новодружеськ і Привілля.

Наразі тривають ремонтні роботи. Рятувальники у посиленому режимі підвозять воду для потреб населення.

Нагадаємо, окупанти за минулу добу 12 разів обстріляли Луганську область. У Попасній загинули дві людини.

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Війна Росії проти УкраїниЛуганськ