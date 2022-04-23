У Луганській області окупанти знеструмили насосні станції. Без води залишилися три міста

Російські окупанти в результаті обстрілів знеструмили насосні станції у Луганській області. Без води залишилися три міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
За його словами, ворожий снаряд влучив у трансформаторну підстанцію. Через це знеструмлені насосні станції, які подають воду до центральних районів Лисичанська, а також до міст Новодружеськ і Привілля.
Наразі тривають ремонтні роботи. Рятувальники у посиленому режимі підвозять воду для потреб населення.
Нагадаємо, окупанти за минулу добу 12 разів обстріляли Луганську область. У Попасній загинули дві людини.
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