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В один "квадрат" тричі на тиждень. У Сєвєродонецьку через обстріл пошкоджено 9 будинків

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Луганськ, Четвер 12 травня 2022 08:51
В один "квадрат" тричі на тиждень. У Сєвєродонецьку через обстріл пошкоджено 9 будинків Фото: російські військові продовжують "накривати" Луганську область (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Гурковська

За останню добу російські військові тричі за тиждень відкрили вогонь по одному й тому ж району Сєвєродонецька. В результаті пошкоджені 9 багатоповерхівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Тричі за тиждень ворог відкриває вогонь по одному й тому ж, як то кажуть, "квадрату" в Сєвєродонецьку. Але ж то для росіян "квадрат", а для нас - мирні помешкання, де залишається багато людей. Вчора артилерійські снаряди там впали приблизно о 10-й ранку", - йдеться в повідомленні.

За його словами, ударом пошкоджено 9 багатоповерхівок і це тільки в Сєвєродонецьку.

"Ще три будинки зруйновані в Рубіжному, два - в Гірському, п’ять - у Врубівці, чотири - у Комишувасі, три 0 у Тошківці. Загалом міста і села Луганщини протягом 11 травня обстріляні 26 разів. Найбільше - Сєвєродонецьк", - розповів Гайдай.

Як додали в ОВА, через загострення ситуації стало важче доставляти гуманітарні вантажі.

"Так, вчора поблизу Лисичанська потрапив під обстріл вантажний автомобіль, внаслідок чого його було пошкоджено", - додав очільник регіону.

Як повідомлялося раніше, у Сєвєродонецьку 70% будинків пошкоджено. Ще 30% будинків не відповідають нормальним умовам життя.

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