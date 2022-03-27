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Поранені та масштабна пожежа: наслідки обстрілів в Луганській області

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Неділя 27 березня 2022 14:23
Поранені та масштабна пожежа: наслідки обстрілів в Луганській області Фото: поранені та масштабна пожежа: наслідки обстрілів в Луганській області (t.me/dsns_telegram/5325?single)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти відкрили вогонь по містах у Луганській області. Внаслідок обстрілів є поранені.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Наслідки ворожих обстрілів в Луганській області:

  • у Лисичанську, Рубіжному, Сєвєродонецьку, внаслідок обстрілів з боку окупантів горіли житлові будинки. Трьох людей врятували з-під завалів. В Рубіжному й Сєвєродонецьку двоє людей були поранені й госпіталізовані;
  • у Кремінній горіли 15 гектарів лісової підстилки й суха трава. До ліквідації вогню були залучені 22 рятувальники й 4 одиниці техніки.

"Крім того, вчора вдалося евакуювати близько 600 мешканців Луганщини. Зокрема, вивезли всіх людей з інтернату у смт Нижнє Гірської громади - більше там немає нікого - всі в безпеці", - додає пресслужба.

Фото: поранені та масштабна пожежа: наслідки обстрілів в Луганській області (t.me/dsns_telegram/5325?single)

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