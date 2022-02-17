У Луганській області під обстріл потрапила залізнична станція

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram-канал голови правління "Укрзалізниці" Олександра Камишина.

"Під обстріли потрапила не тільки станція, а й локомотивне депо і дитячий садок. Працівники станції та депо не постраждали. Постраждав, але не виведений з ладу один тепловоз. Пошкоджені будівлі депо", - уточнив Камишин.

За його словами, обстріли припинилися, а станція і депо відновили роботу. Зараз "Укрзалізниця" оцінює пошкодження і підраховує збитки.