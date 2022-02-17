У Луганській області під обстріл потрапила залізнична станція
Російсько-окупаційні війська обстріляли інфраструктурні об'єкти в Луганській області. Зокрема, під артилерійські обстріли бойовиків потрапила залізнична станція Кіндрашівська-Нова.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал голови правління "Укрзалізниці" Олександра Камишина.
"Під обстріли потрапила не тільки станція, а й локомотивне депо і дитячий садок. Працівники станції та депо не постраждали. Постраждав, але не виведений з ладу один тепловоз. Пошкоджені будівлі депо", - уточнив Камишин.
За його словами, обстріли припинилися, а станція і депо відновили роботу. Зараз "Укрзалізниця" оцінює пошкодження і підраховує збитки.
Нагадаємо, що сьогодні на Донбасі активізувалися бої. Окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській.
Як повідомляло РБК-Україна раніше, місцева влада міста Щастя закликала жителів не залишати будинки і залишатися вдома через ворожі обстріли.