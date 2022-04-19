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У Луганській області чоловік кинув гранату у поліцейських: є загиблі та поранені

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Луганська область , Вівторок 19 квітня 2022 19:26
У Луганській області чоловік кинув гранату у поліцейських: є загиблі та поранені У Луганській області чоловік кинув гранату у поліцейських (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Луганській області розшукують 42-річного чоловіка, який кинув у поліцейських гранату. В результаті цього один поліцейський загинув, двоє - поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

Так,18 квітня, поліцейські під час перевірки оперативної інформації за місцем мешкання 42-річного мешканця міста Лисичанськ виявили гранату.

Правопорушник кинув вибуховий пристрій та відкрив вогонь з пістолета в бік правоохоронців.

Внаслідок чого смертельне поранення отримав старший оперуповноважений поліції Лисичанська, ще двоє поліцейських отримали поранення.

Наразі підозрюваний з місця події втік.

Правоохоронці ввели спеціальну поліцейську операцію, щоб спіймати зловмисника.

Прикмети підозрюваного: на вигляд 40-45 років, зріст 175-180 см, худорлявої статури. Був одягнений: темні спортивні штани, сіра футболка, чорна спортивна кофта.

Окрім того, правоохоронці закликають українців не намагатися самостійно затримувати зловмисника, бо він має при собі автоматичну зброю та може чинити збройний опір.

У Луганській області чоловік кинув гранату у поліцейських: є загиблі та пораненіУ Луганській області розшукують чоловіка, який кинув гранату у поліцейських (t.me/UA_National_Police)

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