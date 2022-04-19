В Луганской области мужчина бросил гранату в полицейских: есть погибшие и раненые
В Луганской области разыскивают 42-летнего мужчину, который бросил в полицейских гранату. В результате этого один полицейский погиб, двое - ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.
Так, 18 апреля, полицейские во время проверки оперативной информации по месту жительства 42-летнего жителя города Лисичанск обнаружили гранату.
Правонарушитель бросил взрывное устройство и открыл огонь из пистолета в сторону правоохранителей.
В результате чего смертельное ранение получил старший оперуполномоченный полиции Лисичанска, еще двое полицейских получили ранения.
Сейчас подозреваемый с места происшествия скрылся.
Правоохранители ввели специальную полицейскую операцию, чтобы поймать злоумышленника.
Приметы подозреваемого: на вид 40-45 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения. Был одет: темные спортивные штаны, серая футболка, черная спортивная кофта.
Кроме того, правоохранители призывают украинцев не пытаться самостоятельно задерживать злоумышленника, потому что он имеет при себе автоматическое оружие и может оказывать вооруженное сопротивление.
В Луганской области разыскивают мужчину, который бросил гранату в полицейских (t.me/UA_National_Police)
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