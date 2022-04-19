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В Луганской области мужчина бросил гранату в полицейских: есть погибшие и раненые

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Луганская область , Вторник 19 апреля 2022 19:26
В Луганской области мужчина бросил гранату в полицейских: есть погибшие и раненые В Луганской области мужчина бросил гранату в полицейских (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Луганской области разыскивают 42-летнего мужчину, который бросил в полицейских гранату. В результате этого один полицейский погиб, двое - ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

Так, 18 апреля, полицейские во время проверки оперативной информации по месту жительства 42-летнего жителя города Лисичанск обнаружили гранату.

Правонарушитель бросил взрывное устройство и открыл огонь из пистолета в сторону правоохранителей.

В результате чего смертельное ранение получил старший оперуполномоченный полиции Лисичанска, еще двое полицейских получили ранения.

Сейчас подозреваемый с места происшествия скрылся.

Правоохранители ввели специальную полицейскую операцию, чтобы поймать злоумышленника.

Приметы подозреваемого: на вид 40-45 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения. Был одет: темные спортивные штаны, серая футболка, черная спортивная кофта.

Кроме того, правоохранители призывают украинцев не пытаться самостоятельно задерживать злоумышленника, потому что он имеет при себе автоматическое оружие и может оказывать вооруженное сопротивление.

В Луганской области мужчина бросил гранату в полицейских: есть погибшие и раненыеВ Луганской области разыскивают мужчину, который бросил гранату в полицейских (t.me/UA_National_Police)

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