У Луганській області люди залишаються без води через прорив труби

Мешканці Лисичанска, Привілля і Новодружеська Луганської області залишаються без води в результаті прориву трубопроводу. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що прорив трубопроводу стався в результаті підвищення тиску в мережі після відновлення електроенергії на семи насосних станціях "Лисичанскводоканал".

"При підвищенні тиску в мережі стався порив трубопроводу діаметром 600 мм, внаслідок чого без водопостачання залишаються частина Лисичанська, Привілля і Новодружеська (близько 23 тис. абонентів)", - повідомили в ДСНС.

В результаті прориву трубопроводу призупинено роботу котельні з-за чого без теплопостачання залишаються 110 житлових будинків (близько 5 тис. 200 абонентів), 3 дитячих садки, 3 школи, 3 навчальних та 5 медичних установ.

Нагадаємо, 24 грудня через заборгованість "Лисичанскводоканал" відключили від електроенергії. В результаті понад 80 тисяч жителів міст Лисичанськ, Новодружеське, Привілля, 35 навчальних і 25 медичних установ залишилися без води.

Пізніше недостатня кількість води в системі стало причиною припинення роботи котельні, що призвело до відключенню теплопостачання 110 житлових будинків (близько 5,2 тисяч абонентів), 3 школи, 3 дитячих садки та 4 медичних установ.