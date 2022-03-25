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У Луганській області щоденно діятиме режим світломаскування

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П'ятниця 25 березня 2022 15:04
У Луганській області щоденно діятиме режим світломаскування Фото: у Луганській області щоденно діятиме режим світломаскування (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Луганська область на період воєнного стану встановлює щоденний режим світломаскування. Він діятиме з 17:00 до 07:00.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Луганської обласної державної адміністрації.

Згідно з розпорядженням очільника Луганщини Сергія Гайдая, усі підприємства, установи, організації та фізичні особи зобов’язані дотримуватися режиму шляхом:

  • вимкнення вуличного освітлення;
  • вимкнення освітлення на території будівель, споруд, будинків, рекламних вивісок, банерів, білбордів;
  • вимкнення світла в будинках й зашторювання вікон.

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