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В Луганской области ежедневно будет действовать режим светомаскировки

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Пятница 25 марта 2022 15:04
В Луганской области ежедневно будет действовать режим светомаскировки Фото: в Луганской области ежедневно будет действовать режим светомаскировки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Луганская область на период военного положения устанавливает ежедневный режим светомаскировки. Он будет действовать с 17:00 до 07: =00.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Луганская областная государственная администрация.

Согласно распоряжению главы Луганской области Сергея Гайдая, все предприятия, учреждения, организации и физические лица обязаны соблюдать режим путем:

  • выключение уличного освещения;
  • выключение освещения на территории зданий, сооружений, домов, рекламных вывесок, баннеров, билбордов;
  • выключение света в домах и зашторивание окон.

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