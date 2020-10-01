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У Луганській області евакуюють ще одне село

Автор: РБК-Україна

В результаті масштабних пожеж у Луганській області евакуюють село Олександрівка Новоайдарського району. Сильний вітер пішов у бік населеного пункту.

Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації - керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, голова Новоайдарської РДА оголосив про евакуацію.

В населений пункт направили поліцію, швидкі і автобуси для евакуації.

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"Будемо концентрувати всі сили, щоб відбити Олександрівку (від вогню - ред.). Сподіваємося, що за ніч всі населені пункти будуть локалізовані, а завтра приступимо до гасіння пожеж у лісах", - додав Гайдай.

Крім того, у Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що в Луганській області було евакуйовано 120 осіб. Зокрема з села Муратове - 35 осіб (розміщені в смт Новоайдар в школі і лікарні), Вороняче - 40 осіб, Сиротино - 25 осіб, Осколонівки - 20 осіб (евакуйовані з трьох сіл, розміщені у Сєвєродонецьку).

Нагадаємо, у Станиці Луганській горить ціла вулиця. У місті також чутні звуки вибухів. На КПВВ пожежа частково пошкодила інфраструктуру; в цей час пропускні операції припинені.

Раніше повідомлялося, що жертвами лісових пожеж в Луганській області стали вже 9 осіб.

Зазначимо, що штаб операції Об'єднаних сил зазначає, що пожежі були спровоковані саме обстрілом бойовиків так званої "Луганської народної республіки". Сьогодні для гасіння пожеж підняли авіацію після того, як були отримані гарантії безпеки.

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Новини України Луганськпожежаевакуація