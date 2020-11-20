ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Луганській області судитимуть бойовика "ЛНР"

Луганська область, П'ятниця 20 листопада 2020 16:40
У Луганській області судитимуть бойовика "ЛНР"
Фото: прапор і герб "ЛНР" (uadonbas.com)
Автор: Роман Тверденко

В Луганській області завершено досудове розслідування щодо бойовика так званої "ЛНР". Тепер справу розгляне суд.

Про це повідомляє прокуратура Луганської області.

Було встановлено, що на початку липня 2014 року житель Сєвєродонецька вступив в "Армию Юго-Востока", в якій був мінером диверсійно-підривної групи. Він чинив опір українській армії на території Лисичанська, а також брав участь у мінуванні мостів і доріг в Луганській області, що мали стратегічне значення. Також він був черговим на замінованих об'єктах і займався обслуговуванням вибухових пристроїв.

Діяльність групи була припинена в липні 2014 року після звільнення населених пунктів Луганської області.

Підозрюваний визнав свою вину, сприяв слідству і розкриттю співучасників. Він звинувачується за ч.2 статті 260 Кримінального кодексу України (діяльність у непередбачених законом збройних формуваннях).

Нагадаємо, на початку листопада Служба безпеки України затримала учасника диверсійної групи "Бергмана" зі складу бойовиків ОРЛО. Він причетний до підриву ряду об'єктів інфраструктури на Донбасі.

Крім того, раніше в Луганській області затримали 33-річного жителя Маріуполя, який у 2014 році був активним членом терористичного угруповання "ЛНР" у Сєвєродонецьку.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події ЛНР

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся