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Бойовики обстріляли з вогнеметів Катеринівку на Донбасі

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Катеринівка, Неділя 16 травня 2021 15:36
Бойовики обстріляли з вогнеметів Катеринівку на Донбасі Фото: Катеринівку обстріляли з вогнеметів (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики на Донбасі з реактивного піхотного вогнемету обстріляли околиці Катеринівки. В результаті ворожого обстрілу ніхто не постраждав.

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Як розповіли у штабі, сьогодні було верифіковано факти застосування такого озброєння. Бойовики відкрили вогонь в напрямку Катеринівки термобаричними боєприпасами. Такий вид зброї росіяни застосовували у ході першої і другої чеченських воєн, спецоперацій в Дагестані та Інгушетії.

"Цей випадок є ще одним черговим свідченням відкритого постачання РФ озброєння та військової техніки на територію ОРДЛО з метою ескалації конфлікту. Про всі зафіксовані порушення мінських домовленостей збройними формуваннями РФ українська сторона СЦКК оперативно поінформувала СММ ОБСЄ", - зазначили в командуванні.

Фото: бойовики обстріляли Катеринівку з вогнеметів (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, вчора на Донбасі в результаті ворожого обстрілу постраждав один військовий. Загалом окупаційні війська вчора 16 разів порушували режим припинення вогню.

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