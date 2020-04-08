У Луганській області бойовики "ЛНР" завербували держслужбовця

Бойовики контрольованої Росією терористичної організації "ЛНР" завербували очільницю однієї зі структурних ланок Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Правоохоронці встановили, що бойовики так званої "МДБ" затримали держслужбовця на контрольному пункті "Станиця Луганська", коли вона намагалася потрапити до окупованого Луганська у сімейних справах. Шляхом залякування бойовики змусили чиновницю погодитися на співпрацю. Окупантів цікавив доступ до інформації щодо діяльності органів влади в області.

Зазначається, що контррозвідники встановили факт вербування держслужбовця та запобігли втягненню жінки в антиукраїнську діяльність на користь терористів. Наразі правоохоронці здійснюють перевірку на предмет вчинення нею дій для виконання завдання ворога.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що полковника ЗСУ Івана Без'язикова засудили до 13 років ув'язнення за державну зраду та створення терористичного формування. Полковник, перебуваючи в полоні бойовиків, вступив до складу розвідувального управління окупантів та обіймав керівну посаду.

Також РБК-Україна писало, що СБУ розслідує понад 100 кримінальних справ щодо державної зради та шпигунства. При цьому 40 осіб вже отримали судові вироки за статтями "держзрада" та "шпигунство".