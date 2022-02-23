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У Луганській області анонсували посилені перевірки на блокпостах

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Луганська область, Середа 23 лютого 2022 16:30
У Луганській області анонсували посилені перевірки на блокпостах Фото: у Луганській області посилять перевірки на блокпостах (loga.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Луганська область не вводитиме режим надзвичайного стану. Однак у регіоні посилять перевірки на блокпостах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОДА Сергія Гайдая під час брифінгу.

"Що стосується Луганської області - все залишається так само, як і було. Єдине - це те, що командування ООС ввело "червоний режим". Але ми всі знаємо, що це таке. Це більш ретельні перевірки на блокпостах. Ніяких додаткових обмежень немає", - заявив Гайдай.

Голова ОДА звернувся до жителів Луганської області і закликав не звертати увагу на провокації російських окупантів.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, в СБУ заявив, що введення режиму НС не вплине на повсякденне життя українців.

Детальніше про те, які обмеження вводяться в разі надзвичайного стану-в матеріалі РБК-Україна.

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