В Луганской области РФ размещает войска в жилых кварталах, прикрываясь людьми, - ЦНС

Российские оккупанты продолжают использовать местное население и объекты критической инфраструктуры в своих военных целях. Очередное преступление зафиксировано в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

По данным информационного ресурса, враг размещает личный состав в жилых кварталах населенных пунктов Сватово и Северодонецк. Кроме того, в наиболее населенных квартал россияне размещают наземные средства ПВО и создают дополнительные маневренные группы РЭБ.

"Таким образом, российско-оккупационные войска прикрываются мирным населением, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права и обычаев ведения войны", - говорится в сообщении.

В ЦНС добавили, что использование местного населения и объектов критической инфраструктуры в военных целях - является военным преступлением и преступлением против человечности.

"Все виновные будут выявлены и привлечены к ответственности", - резюмировал ресурс.