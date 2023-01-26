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РФ в Луганской области обустроила новые пыточные для жестоких допросов, - Гайдай

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (loga gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне продолжают запугивать местное население Луганской области и создают новые пыточные для жестоких допросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Участились выборочные рейды оккупантов по населенным пунктам - они выбирают из десятка не понравившихся людей, отвозят их в Луганск в тюрьмы, откуда последние практически не возвращаются", - говорится в сообщении.

Гайдай рассказал, что россияне хотят создать семь тюрем на оккупированной части Луганской области. Они будут запугивать местных и сажать туда отказавшихся воевать. В некоторых населённых пунктах региона россияне уже обустроили помещение для жестоких допросов местных жителей.

"Вчера в Кременной и Рубежном из-за "хлопка" пострадали десятки российских военных", - сообщил Гайдай.

По его словам, Силы обороны Украины в Луганской области ведут тяжелые бои и имеют определенные успехи.

Напомним, что Россия превращает оккупированные территории Украины в концлагерь. В частности, стало известно о "приказе", которым планируется создать 28 тюрем на захваченных территориях.

Россияне не доверяют местным коллаборантам в Луганской области. Потому Кремль отправляет на оккупированные территории российских чиновников.

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