РФ в Луганской области обустроила новые пыточные для жестоких допросов, - Гайдай

Россияне продолжают запугивать местное население Луганской области и создают новые пыточные для жестоких допросов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Участились выборочные рейды оккупантов по населенным пунктам - они выбирают из десятка не понравившихся людей, отвозят их в Луганск в тюрьмы, откуда последние практически не возвращаются", - говорится в сообщении.
Гайдай рассказал, что россияне хотят создать семь тюрем на оккупированной части Луганской области. Они будут запугивать местных и сажать туда отказавшихся воевать. В некоторых населённых пунктах региона россияне уже обустроили помещение для жестоких допросов местных жителей.
"Вчера в Кременной и Рубежном из-за "хлопка" пострадали десятки российских военных", - сообщил Гайдай.
По его словам, Силы обороны Украины в Луганской области ведут тяжелые бои и имеют определенные успехи.
Напомним, что Россия превращает оккупированные территории Украины в концлагерь. В частности, стало известно о "приказе", которым планируется создать 28 тюрем на захваченных территориях.
Россияне не доверяют местным коллаборантам в Луганской области. Потому Кремль отправляет на оккупированные территории российских чиновников.
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