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Оккупанты хотят создать на захваченных территориях Украины десятки тюрем, - Федоров

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Украина, Среда 25 января 2023 11:45
Оккупанты хотят создать на захваченных территориях Украины десятки тюрем, - Федоров Фото: оккупанты хотят создать на захваченных территориях Украины десятки тюрем (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Россия превращает оккупированные территории Украины в концлагерь. В частности, стало известно о "приказе", которым планируется создать 28 тюрем на захваченных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Один из кремлевских тиранов издал приказ о создании 28 тюрем на оккупированных территориях Украины", - рассказал он.

В частности, 13 из них появятся в Донецкой области, 8 – в Луганской, 4 – в Херсонской и 3 – в Запорожской. Из них две исправительные колонии и колония-поселение.

"Оккупанты превратили сотни тысяч мирных людей в заложников, однако теперь тысячи из них сделают настоящими заключенными", - констатировал Федоров.

Он напомнил, что за 11 месяцев оккупации рашисты забрали тысячи гражданских в плен.

"В Мелитополе "на подвале" оказались более 700 человек. Десятки из них заключены уже 10-11 месяцев и об их судьбе ничего не известно", - добавил мэр.

Как сообщалось, по данным Генштаба, Россия вербует заключенных граждан Украины, которые были принудительно вывезены в российские места лишения свободы. В частности, в Краснодаре происходит активная вербовка таких лиц в состав ППК "Вагнер".

Напомним, на временно оккупированных территориях Запорожской области россияне перестали выплачивать "социальные выплаты" и оставили людей без денег.

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