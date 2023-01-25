Оккупанты хотят создать на захваченных территориях Украины десятки тюрем, - Федоров
Россия превращает оккупированные территории Украины в концлагерь. В частности, стало известно о "приказе", которым планируется создать 28 тюрем на захваченных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.
"Один из кремлевских тиранов издал приказ о создании 28 тюрем на оккупированных территориях Украины", - рассказал он.
В частности, 13 из них появятся в Донецкой области, 8 – в Луганской, 4 – в Херсонской и 3 – в Запорожской. Из них две исправительные колонии и колония-поселение.
"Оккупанты превратили сотни тысяч мирных людей в заложников, однако теперь тысячи из них сделают настоящими заключенными", - констатировал Федоров.
Он напомнил, что за 11 месяцев оккупации рашисты забрали тысячи гражданских в плен.
"В Мелитополе "на подвале" оказались более 700 человек. Десятки из них заключены уже 10-11 месяцев и об их судьбе ничего не известно", - добавил мэр.
Как сообщалось, по данным Генштаба, Россия вербует заключенных граждан Украины, которые были принудительно вывезены в российские места лишения свободы. В частности, в Краснодаре происходит активная вербовка таких лиц в состав ППК "Вагнер".
Напомним, на временно оккупированных территориях Запорожской области россияне перестали выплачивать "социальные выплаты" и оставили людей без денег.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.